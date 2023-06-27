Электроседан Hyundai Ioniq 6 стал доступен в России

Российские дилеры привезли электрические седаны Hyundai Ioniq 6, которые официально в нашу страну не поставляются.
Как пишет «Газета.Ru», продавец из Москвы предложил полноприводный Ioniq 6 в исполнении Long Range с запасом хода в 583 км и электродвигателем (329 л.с.) за 6,7 млн рублей. Машина имеет сиденья с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией, многозонный климат-контроль, панорамную крышу, металлические накладки на педали.
Продавец из Подмосковья выставил полноприводный Ioniq 6 за 6,1 млн рублей. Он оснащен адаптивным круиз-контролем, функцией дистанционной парковки, системой распознавания дорожных знаков и мониторинга слепых зон.
Другой дилер из Москвы предлагает американский вариант Ioniq 6 в базовой комплектации с задним приводом по цене 4,7 млн рублей. В оснащение входит тяговая батарея на 77 кВт-ч, адаптивный круиз-контроль, кресла с подогревом, литые диски. Такой электромобиль снабжен мотором мощностью 229 л.с.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», корейский автоконцерн Hyundai вложит 109,4 триллиона вон (85,41 млрд долларов) в ускорение разработки электрокаров. Средства направят на перепрофилирование заводов по производству ДВС на электродвигатели, а также на создание новых сборочных площадок исключительно для электрокаров, включая строящийся Hyundai Motor Group Metaplant America в американском штате Джордия.
План прописан в новой бизнес-стратегии под названием Hyundai Motor Way. Hyundai и ее премиальная «дочка» Genesis нацелены на 34-процентную долю электрокаров в своих мировых продажах и 53-процентную – на ключевых рынках к 2030 году. Цели продавать 840 тыс. электрокаров к 2026 году и 1,87 миллиона к 2030-му увеличены на 100 тысяч и 130 тысяч единиц соответственно. К концу десятилетия доля электромобилей должна составить 53% от всего числа продаваемых машин Hyundai в США. В Европе целевой показатель – 71%, в Южной Корее – 37%.
Несмотря на более высокую себестоимость электромобилей, Hyundai надеется быстро поднять прибыль за счет масштаба. Для «батарейных» машин разработают новые платформы, которые придут на смену нынешней E-GMP. Они будут стандартизированы и позволят строить машины всевозможных классов – от кроссоверов разных размеров до пикапов и люксовых машин. С 2025 по 2030 год Hyundai Motor Group представит 13 новых моделей, включая четыре под шильдиком Kia.
Фото: Hyundai