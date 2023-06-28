Changan представил флагманский лифтбек Qiyuan A07

Китайский автопроизводитель Changan представил флагманский лифтбек A07, который будет выпускаться под новым суббрендом Qiyuan.

Как пишет портал Autonews.ru, Qiyuan А07 выполнен в новой минималистичной стилистике с узкой и агрессивной светотехникой. Дизайнеры постарались максимально дистанцировать внешность автомобиля от линейки стандартных моделей Changan. Новый лифтбек имеет следующие габариты: 4905 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1480 мм в высоту при колесной базе 2900 мм.

Салон Qiyuan А07 оснащен большим сенсорным дисплеем на передней панели, который отвечает за весь функционал. Физических кнопок у автомобиля практически нет. Кроме того, лифтбек оснащен двухспицевым мультирулем и атмосферной подсветкой салона.

Технические характеристики Qiyuan А07 пока не раскрываются. Ожидается, что машина получит один 258-сильный электромотор и 1,5-литровый бензиновый двигатель, который будет работать в качестве генератора для батареи.