Changan представил флагманский лифтбек Qiyuan A07

Китайский автопроизводитель Changan представил флагманский лифтбек A07, который будет выпускаться под новым суббрендом Qiyuan.
Как пишет портал Autonews.ru, Qiyuan А07 выполнен в новой минималистичной стилистике с узкой и агрессивной светотехникой. Дизайнеры постарались максимально дистанцировать внешность автомобиля от линейки стандартных моделей Changan. Новый лифтбек имеет следующие габариты: 4905 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1480 мм в высоту при колесной базе 2900 мм.
Салон Qiyuan А07 оснащен большим сенсорным дисплеем на передней панели, который отвечает за весь функционал. Физических кнопок у автомобиля практически нет. Кроме того, лифтбек оснащен двухспицевым мультирулем и атмосферной подсветкой салона.
Технические характеристики Qiyuan А07 пока не раскрываются. Ожидается, что машина получит один 258-сильный электромотор и 1,5-литровый бензиновый двигатель, который будет работать в качестве генератора для батареи.
Помимо А07 в модельный ряд нового бренда Qiyuan также войдут А05 и А06, которые представляют собой гибридные вариации бензиновых лифтбеков Changan Lamore и известного в России Changan UNI-V.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Changan начали продажи нового пикапа бизнес-класса Hunter Plus. Новинка предлагается в двух комплектациях – Comfort и Luxe – по цене от 3 млн 309 тыс. 900 рублей.
Следующей новинкой Changan на российском рынке, как ожидается, станет среднеразмерный кроссовер CS75 Plus, который заменит предшественника – устаревший CS75FL. В результате китайский автопроизводитель Changan расширит линейку в нашей стране до 14 моделей. Как отмечают в компании, это будет самый широкий модельный ряд на российском авторынке. Напомним, с начала года у российских дилеров Changan появились лифтбек UNI-V, флагманский кроссовер CS95, купе-кроссоверы CS85 и UNI-T, а также седаны Alsvin и Eado Plus.
Фото: Changan