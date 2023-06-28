«Автотор» в 2024 году начнет выпуск компактных электромобилей

Калининградский завод «Автотор» в 2024 году планирует запустить завод по производству компактных электромобилей. Как следует из презентации компании, объем инвестиций в создание предприятия составляет 3,97 млрд рублей. Производственные мощности ожидаются на уровне до 50 тыс. автомобилей в год, пишет агентство «ТАСС».

Электромобиль разрабатывается для молодых людей и каршеринговых компаний. Модель подойдет также для сервисов доставки, сетевых компаний, социальных и муниципальных служб. Кроме того, ведется разработка модели для маломобильных граждан, закрытых территорий и парковых зон. Как отмечают на «Автоторе», электромобиль будет полностью локализован в России.

Напомним, «Автотор» ведет строительство 7 новых заводов, инвестиции в которые составят более 5,7 млрд рублей (100 млн евро). На этих предприятиях планируется выпуск электромобилей и автокомпонентов, включая производство роботизированной техники, электродвигателей, тяговых батарей, инверторов, подрамников, жгутов проводов, производство систем вентиляции, отопления и кондиционирования, пластмассовых изделий, компонентов из пластика, изготовление бамперов, сидений, систем выпуска отработанных газов, систем помощи водителю и др. На производственной площадке будет также организовано цветное литье и механообработка.

Фото: «Автотор»