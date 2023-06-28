«БН-Моторс» наладит сборку грузовиков под собственным брендом BNM

Дилерский холдинг «БН-Моторс» в июле запустит на своем заводе в Брянске сборку малотоннажных грузовиков BAW Т7, которые будут представлены под собственным брендом BNM.

Как сообщает портал «Автопоток», автомобили будут выпускаться в модификации CNG – с газовым двигателем объемом 2,0 л, работающим на сжатом метане. На машинах для китайского рынка этот мотор развивает 122 л.с. и сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

По словам председателя совета директоров компании «БН-Моторс» Алексея Подщеколдина, на начальном этапе на предприятии будут выпускаться легкие коммерческие автомобили грузоподъемностью 1-1,5 тонны, с одно- и двухрядными кабинами. Розничные цены на них будут начинаться от 2 млн рублей. К концу года «БН-Моторс» планирует начать производство среднетоннажных машин грузоподъемностью до 3 тонн. В 2024-2025 годах компания рассчитывает выйти на сборку 12-24 тыс. грузовиков в год.

Штат предприятия «БН-Моторс» составляет около 100 человек, включая сотрудников собственного конструкторского отдела, задача которого – адаптация китайских моделей к российскому рынку и внедрение в их конструкцию деталей локального производства.

Напомним, в июне компания «БН-Моторс» заключила соглашение о сотрудничестве с китайским автопроизводителем BAW. Производство легковых автомобилей этой марки на предприятии в Брянске пока не планируется. Имея эксклюзивные права на дистрибуцию BAW, в будущем «БН-Моторс» намерена поставлять также пикапы, внедорожники, минивэны, компактные электромобили. В планах компании – создать дилерскую сеть BAW/BNM по всей стране.

Фото: «Автопоток»