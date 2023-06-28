«Открытие Авто»: в мае жители РФ купили автомобилей с пробегом на 487 млрд рублей

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и агентства «АВТОСТАТ» провели совместное исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом и определили его финансовую емкость* по итогам мая 2023 года. Согласно результатам исследования, в конце весны жители нашей страны потратили на покупку подержанных машин 487,3 млрд рублей — на 85% больше, чем в мае 2022-го (263,9 млрд рублей). При этом за месяц было куплено 501,9 тыс. автомобилей с пробегом — на 54% больше, чем в мае 2022 года (326,7 тыс. шт.). Впрочем, сравнивая майские показатели с апрельскими, стоит отметить, что в объемах рынок вырос (+1,3%), а вот его финансовая емкость снизилась (-0,4%).

Затраты на покупку более возрастных автомобилей увеличились вдвое

В мае больше всего денег было потрачено на автомобили в возрасте 10 лет и старше. На них ушло 182,8 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем в мае 2022 года (91,5 млрд рублей). Таким образом, доля более возрастных машин в структуре финансовой емкости в последний месяц весны составила 37,5%, а год назад она была на уровне 34,7%.

Обратная ситуация наблюдается с более «свежими» автомобилями, т.е. в возрасте до 5 лет. Если в мае 2022 года на них было потрачено больше всего денег (100,9 млрд рублей или 38,2%), то в мае 2023 года — меньше всего (150,5 млрд рублей или 30,9%). То есть доля сегмента до 5 лет в общих тратах на автомобили с пробегом снизилась за год более чем на 7 процентных пунктов.

Оставшиеся 154,1 млрд рублей были потрачены на машины возрастной категории «5 — 9 лет». На их долю в мае нынешнего года пришлось 31,6% от всей суммы денег по сравнению с 27,1% год назад.

«Японцы» показывают наибольший рост финансовой емкости на «вторичке»

Сильнее всего выросли затраты на покупку подержанных автомобилей японских брендов. В мае россияне купили 149 тыс. б/у японских автомобилей на сумму 165,8 млрд рублей. Если в штуках «японцы» к маю 2022 года прибавили 80%, то в деньгах — более чем в 2 раза (+105%). И это лучшие показатели среди всех участников вторичного рынка.

Стоит отметить, что в последний месяц весны именно б/у автомобили японских марок оказались самыми популярными у россиян. Но несмотря на это, по объему затраченных средств они все же уступили «европейцам», которые в итоге и стали лидерами. Так, в мае их было куплено 118,5 тыс. единиц на сумму 177,6 млрд рублей.

Что касается остальных марок, то за месяц россияне также приобрели 116,5 тыс. б/у отечественных автомобилей (на 35,3 млрд рублей), 66 тыс. — корейских (на 70,7 млрд рублей), 40 тыс. — американских (на 28,4 млрд рублей) и 9,8 тыс. — китайских (на 9,1 млрд рублей). При этом все участники рынка имеют положительную динамику — как в штуках, так и в деньгах.

Около половины всех денег потрачено на кроссоверы и внедорожники с пробегом

Сегмент SUV сохраняет лидерство по затратам на вторичном рынке. Так, на подержанные кроссоверы и внедорожники пришлось порядка половины (47,4%) всех потраченных денег: в мае было куплено 128 тыс. таких машин на сумму 230,9 млрд рублей.

Впрочем, по объемам рынка лидерство сохраняют б/у автомобили В-класса. Так, в последний весенний месяц жители РФ приобрели их в количестве 168 тыс. экземпляров, а потрачено на них было только 72,7 млрд рублей (доля — 14,9%). Как следствие, эти два сегмента (SUV и B) суммарно занимают свыше половины вторичного рынка как в количественном, так и в денежном выражении (59% и 62,3% соответственно).

Помимо них, в структуре затрат выделяются также подержанные машины С- и D-класса, результаты каждого из которых превысили 50 млрд рублей, а их доля оказалась более 10%. А вот у всех остальных сегментов эти показатели в мае были заметно ниже указанных значений.

В конце весны затраты увеличились по всем сегментам, причем сильнее всех — среди минивэнов (в 3 раза). При этом менее других они выросли у автомобилей с пробегом F-класса (+24%).

«В мае 2023 года россияне стали обладателями почти 502 тыс. подержанных легковых автомобилей. Помимо того, что это в 1,5 раза больше, чем год назад, достигнутый результат оказывается еще и максимальным за довольно длительное время — 17 месяцев. Более высокий показатель вторичного рынка в последний раз фиксировался в декабре 2021-го — 513 тыс. единиц. А в течение всего 2022 года его ежемесячные объемы не дотягивали даже до 470 тыс. машин», — отмечает исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

«Несмотря на рекордный объем покупок автомобилей с пробегом за последние почти полтора года, денег на них в мае было потрачено чуть меньше, чем в апреле. И связано это с изменением структуры вторичного рынка, прежде всего, с ростом доли «старых» машин, которые стоят дешевле. Обратная картина наблюдается с «молодыми» автомобилями: стоят они дороже, но выставлять их на продажу стали меньше. Даже на фоне роста цен все это способствует снижению финансовой емкости рынка», — объясняет руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

* Финансовая емкость — сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.

Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

«Открытие Авто» — блок автобизнеса в банке «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты «Открытие Авто» выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.

Фото: АВТОСТАТ