В России запущен маркетплейс по продаже автомобилей в лизинг

Газпромбанк Автолизинг в июне объявил о запуске маркетплейса готовых лизинговых решений — ЛизингМаркет. Как сообщает пресс-служба компании, в интернет-магазине представлены различные виды техники — легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовой транспорт и спецтехника. Вся предметы лизинга новые и имеются в наличии.

Для заключения лизинговой сделки не нужно связываться с менеджером и ждать, пока компания подберет необходимую технику. Клиент самостоятельно может выбрать слот из каталога, оформить документы онлайн и забрать транспорт в течение 3 дней в удобном месте. Маркетплейс работает по всей стране.

Чтобы совершить сделку, необходимо получить предварительное одобрение на сайте. Для этого достаточно ввести ИНН компании или индивидуального предпринимателя. Весь процесс занимает около 5 минут.

Клиент сам выбирает срок лизинга и оформляет сделку с комфортным для себя размером авансового платежа. Стоимость зафиксирована на период действия коммерческого предложения.

Фото: Газпромбанк Автолизинг