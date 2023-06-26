Иранская Kerman Motor привезет в Россию седан JAC J4

Иранский автопроизводитель Kerman Motor намерен выйти на рынок России с компактным седаном JAC J4. Он представляет собой JAC Heyue A30, который выпускался в Китае с 2012 по 2019 год, а с прошлого года модель образца 2016 года производится по лицензии в Иране компанией Kerman Motor. Сроки появления новинки в нашей стране, а также ее комплектации и цены пока не называются.

Как пишет портал «Китайские автомобили», седан JAC J4 имеет следующие габариты: 4435 мм в длину, 1725 мм в ширину и 1505 мм в высоту при колесной базе 2650 мм. Таким образом, по размерам он примерно соответствует популярным в России Hyundai Solaris и Kia Rio.