«Автотор» готовится к производству внедорожника BAIC BJ40

Калининградский завод «Автотор» готовится к запуску производства кроссовера BAIC BJ40. На сегодняшний день в тестовом режиме на предприятии изготовлено несколько единиц новой модели и завершается подготовка к запуску серийного производства, сообщает пресс-служба «Автотора».

BAIC BJ40 – это среднеразмерный рамный внедорожник, оснащенный 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для движения в условиях бездорожья в раздаточной коробке предусмотрен пониженный ряд.

Отличительной чертой BAIC BJ40 является наличие съемной крыши, частичное снятие которой возможно без использования инструмента. Полностью светодиодные фары оригинального дизайна насчитывают 52 диода c низким энергопотреблением, а прожекторные источники головного света обеспечивают освещение на дистанции более 200 метров.