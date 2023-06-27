«Автотор» готовится к производству внедорожника BAIC BJ40 | АВТОСТАТ

«Автотор» готовится к производству внедорожника BAIC BJ40

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Калининградский завод «Автотор» готовится к запуску производства кроссовера BAIC BJ40. На сегодняшний день в тестовом режиме на предприятии изготовлено несколько единиц новой модели и завершается подготовка к запуску серийного производства, сообщает пресс-служба «Автотора».

BAIC BJ40 – это среднеразмерный рамный внедорожник, оснащенный 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для движения в условиях бездорожья в раздаточной коробке предусмотрен пониженный ряд.

Отличительной чертой BAIC BJ40 является наличие съемной крыши, частичное снятие которой возможно без использования инструмента. Полностью светодиодные фары оригинального дизайна насчитывают 52 диода c низким энергопотреблением, а прожекторные источники головного света обеспечивают освещение на дистанции более 200 метров.

 

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Внедорожную стилистику автомобиля подчеркивает полноразмерное запасное колесо, закрепленное на крышке багажного отделения. Передний и задний бамперы специально спроектированы для обеспечения максимальных углов въезда и съезда, что существенно повышает геометрическую проходимость автомобиля.

Что касается интерьера, роль приборной панели в BAIC BJ40 исполняет 12,3-дюймовый высококонтрастный цветной дисплей, с возможностью выбора темы оформления и выводимой информации. Расположенный по центру 10-дюймовый экран мультимедиа системы отличается высоким разрешением и интуитивно понятным управлением.

Фото: «Автотор»

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоновинкивнедорожникиsuvкитайские автомобиликроссоверыавтоторbaic

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