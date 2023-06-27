Дилеры привезли кроссовер Toyota Venza за 5,29 млн рублей

На российском авторынке появился новый среднеразмерный кроссовер Toyota Venza, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 5 млн 290 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 2-литровый двигатель мощностью 171 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом.

В оснащение модели, помимо прочего, входят панорамная крыша, бесключевой доступ, цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, раздельный климат контроль с сенсорным управлением, аудиосистема JBL с сабвуфером в багажнике (от завода изготовителя), кожаная обивка салона, камера 360, вентиляция передних сидений, подогрев передних сидений, электрорегулировка передних сидений, система контроля дистанций, система контроля полосы, адаптивный круиз-контроль, обогрев руля, датчик дождя, автосвет и др.

Кроссовер Toyota Venza выпускается в Китае на совместном предприятии GAC Toyota. Модель создана на модульной платформе GA-K, которая лежит в основе Toyota Camry и RAV4 нынешних поколений. У кроссовера стойки McPherson спереди и многорычажка сзади. Toyota Venza оснащена электронной системой ACA (Active Cornering Assist), которая пресекает снос при торможении в поворотах.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился кроссовер Toyota Corolla Cross, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 2 млн 850 тыс. рублей.

Фото: www.autohome.com.cn