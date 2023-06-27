Седан Kaiyi E5 получил более доступную версию в России

Китайский седан Kaiyi E5, который выпускается на калининградском заводе «Автотор», получил новую базовую версию под названием Comfort. Напомним, до этого модель была доступна в комплектациях Luxury и Luxury+ стоимостью 1 млн 959 тыc. рублей и 1 млн 999 тыс. рублей соответственно. Цена начальной версии Kaiyi E5 на сайте автопроизводителя пока не опубликована, выяснили эксперты сайта «Цена Авто».

Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л.с. (210 Нм). Однако если в «люксовых» комплектациях он идет в сочетании с бесступенчатым вариатором, то в новой базовой версии – с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Такой Kaiyi E5 разгоняется с места до «сотни» за 9,8 сек. (у верссии с вариатором этот показатель равен 10,5 сек.), а средний расход топлива в смешанном цикле составляет 7 л на 100 км (у версии с вариатором – 7,5 л/100 км). Привод у модели может быть только передний.

У седана Kaiyi E5 в комплектации Comfort галогеновые фары и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски (у Luxury и Luxury+ – светодиодная головная оптика и 17-дюймовые диски). В приборной панели установлен монохромный экран на 3,5 дюйма вместо цветного 7-дюймового у Luxury, тогда как комплектация Luxury+ имеет полноценную виртуальную приборную панель на 10 дюймов. Вместо системы кругового обзора – в начальной версии Kaiyi E5 одна камера заднего вида (с динамической разметкой). Из списка оборудования также исключены система выбора режима движения, контурная подсветка интерьера, люк в крыше и беспроводная зарядка для смартфона.

В оснащение комплектации Comfort входят мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, обогрев наружных зеркал, задний парктроник, подогрев передних сидений, фронтальные и боковые подушки безопасности, климатическая установка, круиз-контроль. При этом в базовой версии Kaiyi E5, судя по описанию на сайте, значатся подогрев форсунок стеклоомывателя и руля: версии Luxury такое оснащение не положено, хотя у Luxury Plus оно имеется.

В рамках адаптации к российским условиям эксплуатации седан Kaiyi E5 получил не только модифицированную подвеску, но и дополнительные «теплые» опции. Специально для сурового российского климата проводится дополнительная обработка днища и порогов специальным антикоррозийным составом в условиях завода-изготовителя.

Седан Kaiyi E5, впервые представленный в Китае летом 2021 года, имеет одну технологическую платформу с седаном Chery Arrizo 7. Его длина составляет 4,66 м, колесная база – 2,7 м.



Фото: Kaiyi