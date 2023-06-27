Седан Kaiyi E5 получил более доступную версию в России | АВТОСТАТ

Седан Kaiyi E5 получил более доступную версию в России

0

Kaiyi E5

Мониторинг цен на новые легковые автомобили
Все ежемесячные обзоры

Китайский седан Kaiyi E5, который выпускается на калининградском заводе «Автотор», получил новую базовую версию под названием Comfort. Напомним, до этого модель была доступна в комплектациях Luxury и Luxury+ стоимостью 1 млн 959 тыc. рублей и 1 млн 999 тыс. рублей соответственно. Цена начальной версии Kaiyi E5 на сайте автопроизводителя пока не опубликована, выяснили эксперты сайта «Цена Авто».

Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л.с. (210 Нм). Однако если в «люксовых» комплектациях он идет в сочетании с бесступенчатым вариатором, то в новой базовой версии – с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Такой Kaiyi E5 разгоняется с места до «сотни» за 9,8 сек. (у верссии с вариатором этот показатель равен 10,5 сек.), а средний расход топлива в смешанном цикле составляет 7 л на 100 км (у версии с вариатором – 7,5 л/100 км). Привод у модели может быть только передний.

У седана Kaiyi E5 в комплектации Comfort галогеновые фары и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски (у Luxury и Luxury+ – светодиодная головная оптика и 17-дюймовые диски). В приборной панели установлен монохромный экран на 3,5 дюйма вместо цветного 7-дюймового у Luxury, тогда как комплектация Luxury+ имеет полноценную виртуальную приборную панель на 10 дюймов. Вместо системы кругового обзора – в начальной версии Kaiyi E5 одна камера заднего вида (с динамической разметкой). Из списка оборудования также исключены система выбора режима движения, контурная подсветка интерьера, люк в крыше и беспроводная зарядка для смартфона.

В оснащение комплектации Comfort входят мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, обогрев наружных зеркал, задний парктроник, подогрев передних сидений, фронтальные и боковые подушки безопасности, климатическая установка, круиз-контроль. При этом в базовой версии Kaiyi E5, судя по описанию на сайте, значатся подогрев форсунок стеклоомывателя и руля: версии Luxury такое оснащение не положено, хотя у Luxury Plus оно имеется.

В рамках адаптации к российским условиям эксплуатации седан Kaiyi E5 получил не только модифицированную подвеску, но и дополнительные «теплые» опции. Специально для сурового российского климата проводится дополнительная обработка днища и порогов специальным антикоррозийным составом в условиях завода-изготовителя.

Седан Kaiyi E5, впервые представленный в Китае летом 2021 года, имеет одну технологическую платформу с седаном Chery Arrizo 7. Его длина составляет 4,66 м, колесная база – 2,7 м.

Фото: Kaiyi

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиценыкитайские автомобилиkaiyi e5kaiyi

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно