Названы сроки появления электрокроссовера OMODA C5 EV в России

Марка OMODA начнет продажи в России нового электрокроссовера OMODA C5 EV в четвертом квартале 2023 года. В преддверии российского дебюта своего первого электромобиля OMODA анонсирует проведение в текущем году серии экологических активностей, направленных на сохранение природного биоразнообразия нашей страны. Мероприятия будут проводиться совместно с природоохранными и научными организациями и заповедниками дикой природы, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Экстерьер OMODA C5 EV отличается спортивной икс-образной передней частью. Фары головного света получили стильные светодиодные полоски дневных ходовых огней, а также более широкие хромированные накладки. Дополняют внешний вид противотуманные фары, граненые бамперы и увеличенный логотип OMODA, горизонтально разместившийся на хромированной секции. Стоит также отметить оригинальный дизайн легкосплавных колесных дисков.

Трехмерные кузовные панели сохраняют баланс с горизонтальными и вертикальными линиями, а подсветка боковых крыльев автомобиля придает силуэту резкость и остроту. Приподнятая задняя часть OMODA C5 EV подчеркивает общую динамичность форм, обогащая образ мускулистой стилистикой, выраженной, в частности, спортивным аэродинамичным спойлером и вертикальными полосами светотехники.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Россия занимает 45% в мировых продажах автомобилей OMODA, являясь для марки крупнейшим рынком. На сегодняшний день OMODA представлена в нашей стране компактным кроссовером C5 и седаном OMODA S5, который поступил в продажу в мае этого года. В августе 2023-го на российском рынке ожидается выход новой модификации седана OMODA S5 в версии GT.

Фото: OMODA