В России начнется выпуск малотоннажных грузовиков BAW Т7

Компания «БН-Моторс» заключила соглашение о сотрудничестве с китайским автопроизводителем BAW, которое предусматривает организацию сборки на предприятии в Брянске малотоннажных грузовиков BAW Т7.

Как сообщает паблик «Автопоток», автомобили будут выпускаться в модификации CNG – с газовым двигателем объемом 2,0 л, работающим на сжатом метане. На машинах для китайского рынка этот мотор развивает 122 л.с. и сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач. В Китае газовый BAW T7 предлагается с одинарной и двойной кабиной, грузоподъемность автомобиля составляет 2 – 2,5 тонны в зависимости от модификации.

Производство легковых автомобилей на предприятии в Брянске пока не планируется. Имея эксклюзивные права на дистрибуцию BAW, в будущем «БН-Моторс» намерена поставлять также пикапы, внедорожники, минивэны, компактные электромобили.

Фото: BAW