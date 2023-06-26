Hyundai начала производство нового бюджетного кроссовера Exter

Компания Hyundai начала производство в Индии компактного кроссовера Exter, чья публичная премьера состоится в июле 2023 года. Именно Индия станет первым и основным рынком для новинки, которая впоследствии, скорее всего, появится и в других развивающихся странах.

Как пишет портал «Колеса.ру», за основу для кроссовера взят местный хэтчбек Hyundai Grand i10 Nios, хотя у Hyundai Exter все же оригинальный кузов и свой дизайн экстерьера. Из габаритов названы высота и колесная база – 1631 и 2450 мм соответственно.

Внутри Hyundai Exter в целом повторил родственника, разве что его интерьер выполнен в темных тонах. В оснащение модели, помимо прочего, входят цифровые приборы с отдельным цветным экранчиком посередине, мультимедиа-система с 8-дюймовым тачскрином, шесть подушек безопасности (идут уже «в базе»), ABS и EBD, климат-контроль, люк в крыше, камера заднего вида и круиз-контроль. Кроме того, для кроссовера предусмотрен штатный видеорегистратор с двумя камерами (вторая направлена в салон).