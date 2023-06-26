Hyundai начала производство нового бюджетного кроссовера Exter

Компания Hyundai начала производство в Индии компактного кроссовера Exter, чья публичная премьера состоится в июле 2023 года. Именно Индия станет первым и основным рынком для новинки, которая впоследствии, скорее всего, появится и в других развивающихся странах.
Как пишет портал «Колеса.ру», за основу для кроссовера взят местный хэтчбек Hyundai Grand i10 Nios, хотя у Hyundai Exter все же оригинальный кузов и свой дизайн экстерьера. Из габаритов названы высота и колесная база – 1631 и 2450 мм соответственно.
Внутри Hyundai Exter в целом повторил родственника, разве что его интерьер выполнен в темных тонах. В оснащение модели, помимо прочего, входят цифровые приборы с отдельным цветным экранчиком посередине, мультимедиа-система с 8-дюймовым тачскрином, шесть подушек безопасности (идут уже «в базе»), ABS и EBD, климат-контроль, люк в крыше, камера заднего вида и круиз-контроль. Кроме того, для кроссовера предусмотрен штатный видеорегистратор с двумя камерами (вторая направлена в салон).
На индийском рынке Hyundai Exter будет доступен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.2 и его газовой версией: такие двигатели есть и у локального Hyundai Grand i10 Nios, на хэтчбеке они выдают 83 и 69 л.с. соответственно. Оба мотора комплектуются 5-ступенчатой механической коробкой передач, чисто бензиновый еще может работать в паре с роботизированной коробкой. Привод у модели исключительно передний.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Hyundai начала продажи в Китае нового кроссовера Musa, который на некоторых других рынках будет представлен под названием Mufasa. Новинка доступна в трех комплектациях по цене от 121,8 тыс. юаней до 139,8 тыс. юаней (1,43 – 1,64 млн рублей по текущему курсу). Являясь прямым преемником Hyundai ix35, модель Musa стала пятым кроссовером в линейке Hyundai на китайском рынке. Производство новинки налажено на совместном предприятии Beijing-Hyundai.
Кроссовер Hyundai Musa имеет следующие габариты: 4475 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1665 мм в высоту при колесной базе 2680 мм. По габаритам новинка сопоставима с европейским «коротким» Tucson, с которым делит платформу Hyundai N3 (i-GMP): с поперечным расположением двигателя, базовым передним приводом и многорычажной задней подвеской.
Новый автомобиль оснащен 2-литровым безнаддувным бензиновым двигателем мощностью 160 л.с. (193 Нм), который работает в сочетании с автоматической 6-ступенчатой коробки передач и передним приводом.
Фото: Hyundai