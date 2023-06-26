Евросоюз расширил запрет на поставку автомобилей в Россию

Евросоюз в рамках 11-го пакета антироссийских санкций расширил категории автомобилей, запрещенных на поставку в нашу страну. Так, помимо люксовых машин дороже 50 тыс. евро, под запрет теперь попали новые и подержанные электрокары, гибриды и бензиновые автомобили с объемом двигателя более 1,9 л. Также запрет распространяется на поставку некоторых видов автокомпонентов, пишет портал Autonews.ru.

Как отмечают эксперты, запрет действует только на юрлиц, поэтому автомобили продолжат ввозить в нашу страну через физлиц. К тому же импорт гибридных машин и электрокаров идет в Россию в основном из Китая и Кореи. Таким образом, с точки зрения поставок автомобилей для страны мало что изменится.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», западные автопроизводители ограничили функционал своих приложений для российских пользователей. По данным газеты «Известия», проблема коснулась, в частности, владельцев Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault. Теперь они не могут дистанционно разблокировать двери автомобиля, запустить двигатель, посмотреть остаток топлива, а также обновить программы, контролирующие работу мотора, ABS и тормозной системы, подтвердили представители отрасли. Кроме того, производители машин оставили дилеров без софта, который позволял узнавать об отзывных кампаниях при выявлении технических недостатков.

Фото: АСЕА