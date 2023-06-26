«Кама» запатентовала внешность электрокара «Атом»

В базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения отечественного электромобиля «Атом». На них автомобиль несколько отличается от представленного в мае 2023 года прототипа, пишет портал Autonews.ru. Например, зеркала заднего вида теперь установлены на специальных стойках, изменились ручки дверей и форма задних дверей. Кроме того, разъем для зарядного устройства переместился с переднего правого крыла на левое.

Полные технические характеристики электрокара «Атом» до сих пор не раскрываются. Пока что известно, что запас хода у машины составит примерно 500 км, но может меняться в зависимости от модификации. Автомобиль будет поддерживать функцию быстрой зарядки. Разгон до первой «сотни» займет у машины 7–8 сек. Максимальная скорость новинки составит 170 км/ч.

Как утверждают разработчики, машина полностью адаптирована к российским условиям, в том числе и погодным. Длина прототипа составляет 3995 мм, ширина – 1780 мм, а высота – 1615 мм. Объем багажного отделения равен 300-350 л.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре 2023 года планируется представить предсерийные прототипы электрокаров «Атом» с тем, чтобы провести тестовые испытания. В середине, во II-III квартале 2024 года, компания рассчитывает произвести первый опытный образец уже на производственной площадке и постепенно выходить на серийный выпуск к середине 2025 года. Производство линейки электромобилей «Атом» с большой долей вероятности будет организовано на базе завода «Москвич» в Москве. Объем производства на первом этапе, по предварительным оценкам, будет составлять от 5 до 15 тыс. автомобилей в зависимости от количества предзаказов со стороны бизнеса. К 2030 году «Кама» намерена выйти на объемы производства свыше 100 тыс. автомобилей в год, в том числе за счет развития экспорта. Направлениями экспортных поставок электромобилей «Атом» могут стать Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и, возможно, Китай.

Фото: www1.fips.ru