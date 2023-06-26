Микровэн Chevrolet Damas появился в России за 1 млн рублей

Российские дилеры начали продажи микровэна Chevrolet Damas, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 994,9 тыс. рублей, пишет «Российская газета». В оснащение модели, в частности, входят вторая печка для задней части салона и магнитола, а вот ABS, усилитель руля и электроприводы отсутствуют.

Под капотом автомобиля установлен двигатель объемом 0,8 л, который развивает 38 л.с. и работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Силовой агрегат расположен продольно, под полом в передней части кузова, привод – на задние колеса. Сиденья в салоне расположены друг за другом в три ряда по схеме: 2+3+2. Грузоподъемность Chevrolet Damas составляет 560 кг. Длина микровэна составляет 3845 мм, ширина – 1400 мм, высота – 1920 мм, размер колесной базы равен 1840 мм.

Напомним, микровэн Daewoo Damas под брендом Chevrolet выпускается с 2011 года. История же этой модели отсчитывается с 1991-го, когда в Южной Корее запустили снятый с производства японский фургон Suzuki Carry поколения 1985 – 1989 гг. и его грузовую версию (получила название Daewoo Labo).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры привезли новые седаны Chevrolet Cobalt, который выпускаются на заводе UzAuto в Узбекистане. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость автомобиля составляет от 1 млн 449 тыс. рублей.

Напомним, в марте 2022 года компания UzAuto Motors прекратила поставки массовых моделей Chevrolet в Россию, чтобы не попасть под американские санкции. В нашей стране официально были представлены Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, которые поставлялись с заводов в Узбекистане и Казахстане.

Фото: UzAuto Motors