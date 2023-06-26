Пикап Changan Hunter Plus поступил в продажу по цене от 3,3 млн рублей

Российские дилеры Changan начали продажи нового пикапа бизнес-класса Hunter Plus. Новинка предлагается в двух комплектациях – Comfort и Luxe – по цене от 3 млн 309 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Автомобиль имеет следующие габариты: 5350 мм в длину, 1980 мм в ширину и 1875 мм в высоту. Changan Hunter Plus получил рамную конструкцию, подключаемый полный привод с раздаточной коробкой BorgWarner и оснащен 8-ступенчатым «автоматом» ZF. Дорожный просвет пикапа равен 225 мм, углы въезда и съезда составляют 28 и 26 градусов соответственно. В отличие от большинства одноклассников, Hunter Plus имеет пружинную заднюю подвеску, что в сравнении с «рессорным» решением добавляет комфорта пассажирам.

Что касается интерьера, эргономичные сиденья с электрорегулировкой отделаны роскошной перфорированной экокожей. В оснащение модели, помимо прочего, входят интеллектуальная система управления климатом Forest Air, мультимедийный развлекательный центр с 12,3-дюймовым монитором, адаптивный электроусилитель руля и набор электронных ассистентов.

Фото: Changan