АВТОВАЗ назвал необходимые меры для развития российского автопрома

АВТОВАЗ в качестве решений, в которых остро нуждается автомобильная отрасль, предлагает индексацию утилизационного сбора, совершенствование законодательства о госзакупках и внесение изменений в законодательство о такси. Речь идет о том, чтобы установить жесткие требования к уровню локализации такси, а также автомобилей и электромобилей, которые используются для государственных и муниципальных нужд на условиях аренды или в рамках договоров транспортных услуг. Об этом заявил президент АВТОВАЗа на заседании Комитета по развитию кооперации и локализации производства в автомобильной промышленности Союза машиностроителей России.

Также глава АВТОВАЗа подтвердил планы по выпуску в 2023 году 400 тыс. автомобилей и по реализации перспективных проектов в последующие годы, в том числе выпуск семейства LADA Iskra. Напомним, подготовка к производству новинки идет в соответствии с графиком, и АВТОВАЗ планирует презентовать новую LADA Iskra летом 2024 года. Стоимость проекта оценивается в 37 млрд рублей. Автомобиль будет базироваться на решениях глобальной платформы CMF-B, права на которую АВТОВАЗ получил после ухода Renault из России.

Как рассказал ранее М.Соколов, LADA Iskra будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. Производство новинки должно начаться в конце 2024 года на заводе компании в Тольятти, а продажи стартуют в первом квартале 2025-го. Новое семейство будет представлено на рынке параллельно с более компактной и бюджетной LADA Granta. Со временем LADA Iskra полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство LADA Granta планируется завершить к 2027 году.

Фото: АВТОВАЗ