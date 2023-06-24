В России появился электрокроссовер Lotus Eletre S за 18,9 млн рублей

Кроссовер оснащен, в том числе, кожаным рулем, обогревом передних сидений, зеркал заднего вида и руля, передним и задним парктроником, камерой заднего вида, круиз-контролем, климат-контролем, антиблокировочной системой тормозов и центральным замком.

Силовая установка Lotus Eletre состоит из двух электромоторов, с суммарной мощностью 612 л.с. и 710 Нм крутящего момента. Разгон до первой «сотни» занимает 4,5 сек. Максимальная скорость равна 258 км/ч. Емкость батареи составляет 112 кВт-ч, что позволяет преодолевать до 650 км на одной зарядке.

На российском рынке появился электрический кроссовер Lotus Eletre S. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 18,9 млн рублей, пишет портал Autonews.ru .

Напомним, модель Eletre, которая стала первым серийным кроссовером в 70-летней истории Lotus, была представлена в марте прошлого года. Новинку, разработкой которой компания занималась последние 10 лет, в отличие от спорткаров Lotus выпускают не в Великобритании, а в Китае – на новом заводе в Ухане.

Lotus Eletre занял место флагмана в модельной линейке британской марки. По размерам автомобиль сопоставим с кроссовером Lamborghini Urus. Длина составляет 5103 мм, ширина – 2019 мм, высота – 1630 мм, колесная база – 3019 мм.

Что касается внешности, то Eletre позаимствовал ключевые дизайнерские решения у нового спорткара Emira, дебютировавшего летом 2021 года. В частности, кроссовер получил сложные выштамповки на кузове, узкую диодную оптику, а также схожую переднюю часть. В фальшрадиаторную решетку интегрированы активные заслонки на электрическом приводе, которые автоматически открываются при необходимости дополнительного охлаждения агрегатов, батарей и тормозных механизмов.

Lotus Eletre укомплектован адаптивной пневматической подвеской, меняющей клиренс в зависимости от дорожных условий, а также активными стабилизаторами поперечной устойчивости для подавления кренов кузова. Кроме того, кроссовер получил полноуправляемое шасси с поворачивающимися под небольшим углом задними колесами, что обеспечивает устойчивость при поворотах на высоких скоростях и повышает маневренность на малых.

Фото: dongchedi.com