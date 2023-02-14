Автозавод «Москвич» расширит дилерскую сеть

Московский автозавод «Москвич» расширит географию присутствия своих дилеров. Скоро автосалоны марки появятся в 31 новом городе. Также «Москвич» рассмотрит заявки от новых кандидатов в Красноярске, Новосибирске и Ростове-на-Дону, чтобы открыть в этих городах дополнительные дилерские центры, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В рамках первого этапа формирования дилерской сети «Москвич» были выбраны партнеры в 25 городах России, открыто 55 точек продаж и обслуживания автомобилей. Второй этап предполагает дальнейшее расширение географии присутствия марки «Москвич» в регионах России.

Напомним, автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу в конце декабря 2022 года. Компактный кроссовер «Москвич 3» в настоящее время стоит от 1 млн 992 тыс. рублей с механической коробкой передач и 2 млн 057 тыс. рублей – с вариатором. Электрический кроссовер «Москвич 3e» предлагается за 3 млн 558 тыс. рублей. Следующей моделью «Москвич» станет лифтбек «Москвич 6», который поступит в продажу в сентябре 2023 года. Кроме того, до конца 2023 года планируется запустить производство нового среднеразмерного кроссовера, название которого пока не раскрывается.

Фото: «КЛЮЧАВТО»