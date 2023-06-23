Банк «Открытие» объявил о запуске программы кредитования залоговых автомобилей

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») запустил программу кредитования залоговых автомобилей. Как сообщает пресс-служба банка, благодаря этой программе у частных клиентов появилась возможность приобрести у дилеров новые и подержанные автомобили, которые находятся в залоге у любой кредитной организации. В свою очередь, у авторитейлера теперь есть возможность снизить долговую нагрузку – путем реализации залогового имущества.

Потенциальные покупатели могут приобрести залоговый автомобиль при условии его нахождения в собственности у юридического лица, в данном случае – дилерского центра. Для этих целей банк «Открытие» предлагает кредит по ставке от 9,9%, на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет.

После оформления залогового автомобиля в кредит банк переводит дилеру средства за него, а дилер в течение нескольких дней снимает залоговое обременение. После этого клиент уже может регистрировать машину в ГИБДД в качестве нового собственника.

Фото: АВТОСТАТ