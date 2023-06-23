«Соболь NN» и «ГАЗель NN» получили дизельный двигатель G-серии

ГК «Современные транспортные технологии» начала поставку в дилерские центры односкатных автомобилей «ГАЗель NN» и «Соболь NN» с дизельным двигателем семейства G 2.5 объемом 2,5 литра.

Благодаря чугунному блоку цилиндров и кованому стальному коленвалу новый силовой агрегат обладает высокой прочностью и износостойкостью, а благодаря алюминиевой головке блока цилиндров отличается низким весом – всего 220-228 кг в зависимости от модификации. Кроме того, за счет конструкции газораспределительного механизма с гидрокомпенсаторами и ременным приводом распредвалов дизели обладают низким уровнем шума, сообщает пресс-служба ГК «Современные транспортные технологии».

С новыми силовыми агрегатами, имеющими высокий крутящий момент (420 Нм), тягово-динамические качества автомобилей «Соболь NN» и «ГАЗель NN» заметно возросли: в частности, динамика разгона улучшилась на 15%. Мощность двигателя также увеличилась на 7%, но при этом не перешла выгодный с точки зрения налогообложения порог в 150 л.с. Высокая экономичность обеспечивается за счет небольшого рабочего объема, высокого давления впрыска топлива (2000 бар) и оптимальных калибровок двигателя.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Горьковский автозавод в декабре 2023 планирует наладить серийное производство микроавтобусов и фургонов «Соболь NN 4×4». Премьера новинки должна состояться на выставке «Comtrans-2023» 5 сентября. По данным источников портала «Авто Mail.ru», помимо улучшенной комплектации и оснащения салона версия 4×4 будет отличаться от обычного автомобиля возможностью жесткого подключения передней оси, а также понижающим рядом в трансмиссии. Полноприводный «Соболь NN» также будет оснащен блокировками переднего и заднего межколесного дифференциала. В отличие от предыдущего поколения, подключение полного привода на новой машине выполняется не рычагами, а трехрежимной «шайбой» («2H», «4H», «Pull 4L») автоматического переключения, расположенной на центральной консоли. «Соболь NN 4×4» получит новую раздаточную коробку с алюминиевым корпусом и электронным управлением. Передаточное число демультипликатора увеличено с 1,87 до 2,82. В отличие от старой раздатки новый модуль в состоянии выдерживать повышенный крутящий момент – свыше 400 Нм.

Фото: ГК «Современные транспортные технологии»