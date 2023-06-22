Обновленный кроссовер Geely Coolray добрался до России

Российские дилеры привезли кроссоверы Geely Binyue Cool. Это рестайлинговая версия популярного в нашей стране Geely Coolray, которая дебютировала в 2022 году и официально на российский рынок пока не поставляется. Цены на новинку варьируются от 1,7 до 2,6 млн рублей, пишет «Газета.Ru».

Внешне Geely Binyue Cool отличается более узкими фарами, сетчатой радиаторной решеткой в стиле Lexus и другими бамперами, а блоки фонарей теперь соединены светящейся полосой. Длина автомобиля увеличилась на 50 мм и составляет 4380 мм.

Салон Binyue Cool отличает единая панель, которая объединяет два дисплея диагональю 10 и 12 дюймов. Кроме того, обновлены воздуховоды, селектор трансмиссии, панель управления климат-контролем и дверные карты, появилась беспроводная зарядка для гаджетов.