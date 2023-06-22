Обновленный кроссовер Geely Coolray добрался до России

Российские дилеры привезли кроссоверы Geely Binyue Cool. Это рестайлинговая версия популярного в нашей стране Geely Coolray, которая дебютировала в 2022 году и официально на российский рынок пока не поставляется. Цены на новинку варьируются от 1,7 до 2,6 млн рублей, пишет «Газета.Ru».
Внешне Geely Binyue Cool отличается более узкими фарами, сетчатой радиаторной решеткой в стиле Lexus и другими бамперами, а блоки фонарей теперь соединены светящейся полосой. Длина автомобиля увеличилась на 50 мм и составляет 4380 мм.
Салон Binyue Cool отличает единая панель, которая объединяет два дисплея диагональю 10 и 12 дюймов. Кроме того, обновлены воздуховоды, селектор трансмиссии, панель управления климат-контролем и дверные карты, появилась беспроводная зарядка для гаджетов.
Что касается технической части, вместо трехцилиндрового турбодвигателя 1.5, которым оснащается Coolray, в Binyue Cool установлена «турбочетверка» такого же объема, развивающая 181 л.с. (290 Нм).
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился новый внедорожник Geely Atlas L, который совсем недавно поступил в продажу в Китае под названием Boyue L и в нашу страну пока официально не поставляется. Стоимость новинки составляет от 2,1 млн рублей за базовую версию с 1,5-литровым двигателем мощностью 177 л.с. и передним приводом. Цена внедорожника в люксовой комплектации с таким же мотором и полным приводом – до 3 млн рублей.
Фото: Geely