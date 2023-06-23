Дилеры привезли кроссовер Volkswagen Tayron X за 5,3 млн рублей

На российском авторынке появился новый кроссовер Volkswagen Tayron X, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 5,3 млн рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом автомобиля установлен 220-сильный двигатель 2.0 TSI, который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DSG и системой полного привода.

Интерьер Volkswagen Tayron X отличают 12-дюймовый экран медиасистемы, который возвышается над передней панелью, виртуальная приборная панель, панорамная крыша с электролюком и сенсорный блок климат-контроля. В оснащение модели, помимо прочего, входят подогрев передних сидений, круиз-контроль и система автоматического торможения.

Volkswagen Tayron – это купеообразный аналог Tiguan, созданный специально для китайского рынка. Выпуск модели налажен на совместном предприятии в Китае FAW-Volkswagen. Автомобиль имеет следующие габариты: 4626 мм в длину, 1860 мм в ширину и 1662 мм в высоту при колесной базе 2731 мм.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры привезли из Китая седан Volkswagen Passat, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость модели составляет 3,5 млн рублей. Под капотом автомобиля установлен 1,4-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DSG.

Фото: www.autohome.com.cn