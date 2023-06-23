Автомобили с пробегом в июне подорожали на 1,7% | АВТОСТАТ

Автомобили с пробегом в июне подорожали на 1,7%

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Автомобили с пробегом в июне подорожали на 1,7%

Мониторинг цен на вторичном рынке
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Подержанные машины в России растут в цене третий месяц подряд. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».

Напомним, что в марте б/у автомобили подешевели в среднем на 1%. В апреле они стали дороже на 0,6%, а в мае – на 2%. В начале лета рост цен на «вторичке» продолжился. Так, по данным агентства, средняя цена* легкового автомобиля с пробегом в июне 2023 года составила 1 млн 409 тыс. рублей. Это на 1,7% (или 24 тыс. рублей) больше, чем в мае. А по отношению к уровню годичной давности (в июне 2022-го) подержанные машины подорожали на 16,5% (+199 тыс. рублей).

В зависимости от модели и возраста автомобили с пробегом дорожают по-разному. Например, 3-летняя Hyundai Creta за год прибавила в цене в среднем 19%, 5-летняя Toyota Camry – 15%, а 7-летняя LADA Vesta – 13%. Более подробная информация об этом содержится здесь.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиценывторичный рынокавтомобили с пробегом

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