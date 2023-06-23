Седан Chevrolet Cobalt стал доступен в России за 1,44 млн рублей

Российские дилеры привезли новые седаны Chevrolet Cobalt, который выпускаются на заводе UzAuto в Узбекистане. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость автомобиля составляет от 1 млн 449 тыс. рублей, пишет портал Autonews.ru.

Седан Chevrolet Cobalt имеет следующие габариты: 4479 мм в длину, 1735 мм в ширину и 1514 мм в высоту при колесной базе 2620 мм. Таким образом, он немного длиннее и выше, чем LADA Vesta NG.

Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с., который работает в сочетании с 6-диапазонным «автоматом». Разгон до первой «сотни» занимает 12,6 сек., максимальная скорость равна 170 км/ч.

В оснащение модели, помимо прочего, входят центральный замок, иммобилайзер, обогрев заднего стекла, кондиционер, электропривод зеркал, центральный замок, антиблокировочная система (ABS), бортовой компьютер и система распределения тормозного усилия (EBD).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры привезли компактные хэтчбеки Chevrolet Spark, которые до недавнего времени выпускались на заводе UzAuto в Узбекистане. Стоимость модели составляет от 1 млн 219 тыс. рублей. В России предлагаются автомобили последнего, 2023 года производства.

Напомним, в марте 2022 года компания UzAuto Motors прекратила поставки массовых моделей Chevrolet в Россию, чтобы не попасть под американские санкции. В нашей стране официально были представлены Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, которые поставлялись с заводов в Узбекистане и Казахстане.

Фото: Chevrolet