Бывшее представительство Volkswagen в России сменило название

Бывшее представительство Volkswagen в РФ «Фольксваген Груп Рус», проданное структуре дилера «Авилон» в конце мая, переименовано в «АГР» (AGR Automotive Group). После переименования компания продолжит свою деятельность на российском рынке, а также проведет полномасштабный ребрендинг. Смена названия стала первым шагом в рамках трансформации и перезапуска бизнеса после перехода активов новому собственнику, сообщили агентству «ТАСС» в «АГР».

Ребрендинг коснется фирменного корпоративного стиля компании, визуальной идентификации, а также дилерской сети компании, насчитывающей в данный момент более 400 предприятий. Также «АГР» продолжит осуществлять продажу автомобилей и запасных частей.

Как сообщал ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша, первые автомобили, собранные после смены собственника на заводе Volkswagen в Калуге, планируется выпустить до конца 2023 года, а массовое производство должно начаться через 12 месяцев. По его словам, на первом этапе автомобили будут выпускаться методом крупноузловой сборки с последующей локализацией производства. По данным источников газеты «Ведомости», «Авилон» ведет переговоры с китайским автоконцерном Chery, который может выступить новым производственным партнером на бывшем заводе Volkswagen.

Напомним, в мае 2023 года автоконцерн Volkswagen завершил продажу своих российских активов, включая автозавод в Калуге, структуре дилера «Авилон» – «Арт-Финансу». Российские власти согласовали сделку по цене до 125 млн евро без опциона на обратный выкуп. Максимальная производственная мощность предприятия составляет 225 тыс. автомобилей в год. В последнее время на заводе в Калуге выпускались три модели: кроссовер Volkswagen Tiguan, лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Фото: Volkswagen