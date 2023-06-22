«Автотор» начал строительство литейно-механического завода

Компания «Автотор» объявила о начале строительства Литейно-механического завода. Согласно проекту, Литейно-механический завод будет состоять из цехов алюминиевого и чугунно-стального производства, цеха механической обработки, административно-бытового корпуса, а также нескольких вспомогательных цехов, сообщает пресс-служба автопроизводителя. После ввода предприятия в эксплуатацию здесь будет создано свыше 400 новых рабочих мест.

Как отмечается, комплекс литейно-механических производств является составной частью кластера автокомпонентов, который создается для реализации обязательств «Автотора» по организации производства электромобилей, автомобилей с газовыми и гибридными силовыми установками, а также по созданию производств автокомпонентов в рамках специнвестконтракта, подписанного компанией с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области.

Металлургическое производство Литейно-механического завода мощностью 5 тыс. тонн цветного литья в год и 10 тыс. тонн стального и чугунного литья в год позволит осуществлять следующие виды литья: алюминиевое, чугунное, медное, стальное, титановое, а также выпуск изделий из магниевых сплавов. В числе методов производства продукции – литье под высоким и низким давлением, литье в песчано-полимерных и металлических формах, прессование (экструзия) и др.

Как рассказал технический директор Литейно-механического завода Александр Богородицкий, предприятие ориентировано на выпуск максимально широкого ассортимента продукции – это комплектующие для выпуска электромобилей и автомобилей, нефтегазовая арматура и оснастка, а также товары народного потребления.

«Мощности литейно-механического производства позволят обеспечить не только собственные потребности автомобильного производства «Автотора», но и выпускать широкую гамму товарной продукции для других обрабатывающих предприятий Калининградской области, планируются поставки и в другие регионы страны», – отметил он.

Напомним, в июне 2019 года «Автотор» подписал с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области специнвестконтракт, который станет новым этапом формирования кластера автомобильной промышленности в Калининградской области. Суть проекта «Автотора» – в углублении технологических переделов при производстве автомобилей, организации полнопрофильного производства всего модельного ряда с применением операций сварки и окраски кузовов, расширении локализации, повышении добавленной стоимости. В рамках проекта запланировано создание инжинирингового, IT, учебного центров, которые поднимут на новый уровень инженерно-конструкторское и технологическое обеспечение производства, позволят провести цифровизацию управления производством и подготовить высококвалифицированные кадры для производства нового уровня.

В декабре 2021 года Межведомственная комиссия при Минпромторге РФ одобрила заключение дополнительного соглашения, которое вносит изменения в действующий специнвестконтракт «Автотор Холдинга». Документ предполагает расширение номенклатуры выпускаемой продукции электромобилями (с локализацией электродвигателя, тяговой батареи и инвертора) и автокомпонентами. Кроме того, предусмотрен проект по созданию производства техники для маломобильных групп населения. Предполагается увеличение совокупного объема инвестиций с 12 млрд рублей до 32 млрд рублей.

Фото: «Автотор»