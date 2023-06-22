АВТОВАЗ приобрел российский банк альянса Renault-Nissan

АВТОВАЗ стал собственником 100% акций «РН банка», являвшегося российским банком альянса Renault-Nissan, которые он выкупил у холдинговой компании BARN B.V. Бизнес-профиль «РН банка» сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров, пишет агентство «Интерфакс».

Напомним, решение продать акции банка группе «АВТОВАЗ» было принято собственниками (группе UniCredit через дочерний Юникредит банк принадлежит 40% в BARN B.V., еще по 30% у французской Renault и японской Nissan Motor) в конце прошлого года. Проведение сделки потребовало разрешения президента РФ. После начала спецоперации на территории Украины Renault и Nissan приняли решение уйти из России и передать свои активы в собственность российского ФГУП «НАМИ». UniCredit также рассматривает возможность ухода из России.

Как сообщал ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, в 2024 году планируется выпустить 500 – 550 тыс. автомобилей LADA по сравнению с 400 тысячами машин в нынешнем году. По его словамм, такой объем продукции в следующем году может быть произведен суммарно предприятиями группы при условии восстановления экспорта до уровня 50 тыс. автомобилей.

Производственный план АВТОВАЗа на этот год, утвержденный советом директоров компании, составляет 401,6 тыс. автомобилей. На сегодняшний день на тольяттинской площадке АВТОВАЗ выпускает семейство LADA Granta, внедорожники Niva Legend и Niva Travel, а также флагманскую модель LADA Vesta NG. С сентября текущего года АВТОВАЗ рассчитывает возобновить производство универсалов и фургонов LADA Largus. Кроме того, в конце года на предприятии «ЛАДА Ижевск» планируется выпустить опытную партию электромобиля e-Largus. А серийное производство этой модели, как ожидается, начнется в начале 2024-го.

Также недавно было запушено производство автомобилей на заводе «ЛАДА Санкт-Петербург», который в начале этого года перешел от Nissan под управление АВТОВАЗа. Первым на конвейер предприятия встал среднеразмерный кроссовер LADA X-сross 5, являющийся перелицованной версией китайского FAW Bestune T77. По итогам 2023 года АВТОВАЗ рассчитывает выпустить на площадке в Санкт-Петербурге до 10 тыс. автомобилей LADA, в зависимости от динамики спроса на российском авторынке. В течение двух лет к LADA X-cross 5 присоединятся еще две модели: седан и кроссовер сегмента D. В качестве основы для седана может быть выбран FAW Bestune B70, который недавно был замечен в районе инжинирингового центра в Тольятти.

Фото: АВТОВАЗ