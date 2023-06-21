Эксперты рассказали о продажах китайских автомобилей с пробегом

История китайских автомобилей с пробегом на российском рынке только начинается, считает исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. Если раньше машины из КНР многими считались «одноразовыми», то сейчас, по мнению эксперта, ситуация поменялась. О том, как чувствуют себя «китайцы» на «вторичке», стало известно в ходе форума «Used Cars Forum – 2023. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты».

Если продажи новых автомобилей китайских брендов за последний год показали сильный рост, то на рынке подержанных машин они находятся примерно на одном уровне. Так, по данным агентства, за 5 месяцев 2023-го в России было куплено 42,5 тыс. б/у легковых автомобилей китайских марок. Это составляет всего 2% от общего объема вторичного рынка.

Чаще всего в этом сегменте покупатели отдавали предпочтение бренду Chery (12 734 шт.). На втором месте – Geely (8 813 шт.), а третью строчку занимает бренд Lifan (7 475 шт.) Great Wall расположился на четвертой позиции (4 851 шт.). Замыкает пятерку лидеров Haval (3 887 шт.).

Больше всего подержанных «китайцев» покупается в возрасте 10 лет и старше. Их доля за последний год увеличилась с 35% до 50%. Также выросла доля автомобилей в возрастном диапазоне от 3 до 6 лет. Если за 5 месяцев 2022 года она составляла 10%, то с января по май 2023-го достигла уже 18%. Сергей Удалов считает, что доля этих машин продолжит увеличиваться. При этом доля машин до 3 лет снизилось с 34% до 18% и этот тренд не остановится. Это связано с увеличением сроков эксплуатации автомобилей.

Примечательно, что продать китайский автомобиль можно дороже, чем вы его купили несколько лет назад. Так остаточная стоимость Geely Emgrand X7 в возрасте 5 лет составляет 151,4%, а 3-летнего Chery Tiggo 4 – 144,8%. Более подробная информация об этом содержится в исследовании «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)», которое можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: РОЛЬФ