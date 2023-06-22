Новый кроссовер Hyundai Musa поступил в продажу

Компания Hyundai начала продажи в Китае нового кроссовера Musa, который на некоторых других рынках будет представлен под названием Mufasa. Новинка доступна в трех комплектациях по цене от 121,8 тыс. юаней до 139,8 тыс. юаней (1,43 – 1,64 млн рублей по текущему курсу), пишет издание «За рулем». Являясь прямым преемником Hyundai ix35, модель Musa стала пятым кроссовером в линейке Hyundai на китайском рынке. Производство новинки налажено на совместном предприятии Beijing-Hyundai.

Кроссовер Hyundai Musa имеет следующие габариты: 4475 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1665 мм в высоту при колесной базе 2680 мм. По габаритам новинка сопоставима с европейским «коротким» Tucson, с которым делит платформу Hyundai N3 (i-GMP): с поперечным расположением двигателя, базовым передним приводом и многорычажной задней подвеской.

Новый автомобиль оснащен 2-литровым безнаддувным бензиновым двигателем мощностью 160 л.с. (193 Нм), который работает в сочетании с автоматической 6-ступенчатой коробки передач и передним приводом.

На начальном этапе Hyundai Musa будет доступна в двух богатых комплектациях: топ-версии положен двухцветный кожаный салон, 19-дюймовые диски и панорамная крыша. По умолчанию у модели будут виртуальная приборная панель, 12,4-дюймовый тачскрин медиасистемы и сенсорный блок управления климат-контролем, а также электромеханический ручник. Стоит также отметить, что высота открывания двери багажника с электроприводом может регулироваться, а объем самого багажного отделения достигает 451 л.

Фото: autohome.com.cn