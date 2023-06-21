OMODA представила электрокроссовер C5 EV

Марка OMODA представила дизайн нового электрокроссовера OMODA C5 EV, который появится в продаже в четвертом квартале 2023 года. Первый электромобиль марки призван удовлетворить спрос клиентов, поддерживающих экологически чистый способ передвижения, укрепив позиции OMODA на глобальном рынке, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Экстерьер OMODA C5 EV отличается спортивной икс-образной передней частью. Фары головного света получили стильные светодиодные полоски дневных ходовых огней, а также более широкие хромированные накладки. Дополняют внешний вид противотуманные фары, граненые бамперы и увеличенный логотип OMODA, горизонтально разместившийся на хромированной секции. Стоит также отметить оригинальный дизайн легкосплавных колесных дисков.

Трехмерные кузовные панели сохраняют баланс с горизонтальными и вертикальными линиями, а подсветка боковых крыльев автомобиля придает силуэту резкость и остроту. Приподнятая задняя часть OMODA C5 EV подчеркивает общую динамичность форм, обогащая образ мускулистой стилистикой, выраженной, в частности, спортивным аэродинамичным спойлером и вертикальными полосами светотехники.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Россия занимает 45% в мировых продажах автомобилей OMODA, являясь для марки крупнейшим рынком. На сегодняшний день OMODA представлена в нашей стране компактным кроссовером C5 и седаном OMODA S5, который поступил в продажу в мае этого года. В августе 2023-го на российском рынке ожидается выход новой модификации седана OMODA S5 в версии GT.

Как говорит заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков, OMODA позиционирует себя как бренд, выпускающий современные молодежные автомобили с футуристичным дизайном экстерьера и интерьера, чем модели и будут привлекать именно молодую аудиторию. Безусловно, это создаст внутреннюю конкуренцию как с более массовыми автомобилями Chery, так и с премиальными EXEED, но в совокупности все эти бренды перекрывают потребности основных сегментов потребителей, что обеспечит им большой рост доли рынка.

Фото: OMODA