Chery Tiggo 7 PRO Max стал самой продаваемой иномаркой в России за третью неделю июня

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» рассмотрели данные АО «ППК»* по продажам новых легковых автомобилей за период с 12 по 18 июня 2023 года. Как выяснилось, в модельном рейтинге первенство по-прежнему сохраняет отечественная LADA Granta, а вот среди иномарок лидер поменялся.

Так, по итогам третьей недели июня (24-я в году) самой продаваемой иномаркой стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max, который разошелся тиражом в 955 экземпляров. По этому показателю он уступает лишь «Гранте» (3 335 шт.). На третьем месте в общем зачете расположился Haval Jolion c результатом в 900 единиц. Четвертая позиция рейтинга принадлежит кроссоверу Geely Coolray (681 шт.), а замыкает пятерку лидеров внедорожник LADA Niva Travel с результатом 640 реализованных автомобилей.

В марочном рейтинге по-прежнему первенствует отечественная LADA, за которой, с большим отставанием (в несколько раз), следуют сразу пять китайских брендов: Chery, Haval, Geely, Changan, OMODA.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ