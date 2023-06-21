На сколько выросла стоимость автомобиля с пробегом на классифайде?

Купить автомобиль с пробегом при помощи классифайда – уже не редкость. Например, на одном из самых популярных сервисов подбора автомобилей – «Авито Авто» – в мае насчитывалось свыше 1 млн объявлений о продаже подержанных машин. Об этом рассказал руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авито Авто» Камран Гусейнов в рамках форума «Used Cars Forum – 2023. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты». Количество предложений стабильно, несмотря на небольшое сезонное падение, считает Камран Гусейнов.

Существует три вида «продавцов», которые размещают объявления о реализации подержанных машин. Это дилеры, так называемые «частники» и профессиональные продавцы – реселлеры. На долю дилеров в мае 2023 года пришлось 23% от всех предложений. А вот частные продавцы продолжают занимать лидирующую позицию с долей 51%.

Как отмечает Камран Гусейнов, средняя стоимость продаваемого автомобиля с пробегом на «Авито Авто» в мае выросла на 21% по сравнению с маем 2022 года и сейчас составляет около 1 млн 150 тыс. рублей. Самая низкая цена наблюдалась в ноябре – тогда автомобили с пробегом в среднем стоили примерно 880 тыс. рублей.

Также стоит отметить, что цена активнее всего растет у дилеров. Сейчас они предлагают автомобили в среднем более чем за 2 млн рублей. А вот частные продавцы реализуют машины по цене чуть более 800 тыс. рублей.

Форум «Used Cars Forum – 2023. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты» продолжает свою работу. Подробности – здесь.

Фото: АВТОСТАТ