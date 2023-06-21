Новый Geely Atlas L появился в России по цене от 2,1 млн рублей

На российском авторынке появился новый внедорожник Geely Atlas L, который совсем недавно поступил в продажу в Китае под названием Boyue L и в нашу страну пока официально не поставляется. Стоимость новинки составляет от 2,1 млн рублей за базовую версию с 1,5-литровым двигателем мощностью 177 л.с. и передним приводом. Цена внедорожника в люксовой комплектации с таким же мотором и полным приводом – до 3 млн рублей, пишет издание «За рулем».

В оснащении – новый четырехспицевый руль, экран с диагональю 10,25 дюйма перед водителем и второй экран с диагональю 13,2 дюйма и вертикальной ориентацией на передней панели. Также водителю будут доступны камеры кругового обзора и продвинутый круиз-контроль.

Напомним, Geely Atlas L создан на совместной платформе Geely и Volvo CMA (Compact Modular Architecture). Длина кроссовера составляет 4670 мм, ширина – 1900 мм, а высота – 1705 мм. Внешность нового Geely Atlas получила черты концепта Geely Vision Starburst и отличается узкой передней оптикой, светящейся эмблемой и большой решеткой радиатора. Также кроссовер оснащен рельефным капотом и покатой крышей. Задняя часть автомобиля отличают фонари бумерангообразной формы, которые соединены светящейся полосой.

Фото: Geely