Объем рынка автомобилей с пробегом в 2023 году может составить около 6 млн единиц | АВТОСТАТ

Объем рынка автомобилей с пробегом в 2023 году может составить около 6 млн единиц

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Объем рынка автомобилей с пробегом в 2023 году может составить около 6 млн единиц

Прогноз российского рынка легковых автомобилей с пробегом на 2023 год (ежемесячный мониторинг)
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В рамках проходящего сегодня форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2023. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты» эксперты агентства «АВТОСТАТ» представили прогноз развития вторичного рынка.

Так, по данным агентства, в нынешнем году его объем в базовом сценарии развития составит 5,8 млн купленных б/у легковых машин. И это будет на 18% больше, чем в 2022 году. В пессимистичном сценарии заложен показатель в 5,65 млн штук (+15%). А вот оптимистичный сценарий развития вторичного рынка предполагает объем в 5,9 млн автомобилей. Это на 20% больше, чем годом ранее, и повторяет итог 2021 года – максимального за последние 9 лет.

Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов не сомневается, что базовый сценарий прогноза вторичного рынка (5,8 млн шт.) – это не предел для его текущего состояния. И при сохранении нынешних тенденций в ближайшее время есть все предпосылки для пересмотра прогноза, в частности, могут быть повышены верхняя и нижняя планки (оптимистичный и пессимистичный сценарии).

На сегодняшнем форуме будет еще немало интересного и полезного для тех, кто занимается подержанными автомобилями – их продажей, кредитованием, страхованием, внедрением сервисных и IT-продуктов, предназначенных для работы с клиентами. Более подробно об этом – здесь.

Фото: АВТОСТАТ

Партнеры Used Cars Forum - 2023

Источник: АВТОСТАТ

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