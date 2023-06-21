Электрокроссоверы «Москвич 3е» поступили в ГИБДД | АВТОСТАТ

Электрокроссоверы «Москвич 3е» поступили в ГИБДД

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«Москвич 3е» в ГИБДД

Электромобили в России. Отношение автолюбителей и портрет владельца.
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Автомобильный завод «Москвич» передал электрические кроссоверы «Москвич 3е» сотрудникам Госавтоинспекции Московской области и Ставропольского края. В ближайшее время автомобили «Москвич 3» и «Москвич» также получат автоинспекторы в Москве, Казани, Краснодаре и Красноярске, сообщает пресс-служба предприятия.

Все автомобили укомплектованы специальным оборудованием для дорожно-патрульной службы: сигнальной громкоговорящей установкой, специализированным комплексом видеонаблюдения, спутниковой навигационной системой «ГЛОНАСС» для спецавтомобилей, радиостанцией и другим необходимым оборудованием.

Переднеприводный кроссовер «Москвич 3е» оснащен одним электродвигателем мощностью 68 л.с. Максимальная скорость машины составляет 140 км/ч. На одном заряде электромобиль может проехать 410 км. У модели имеется функция быстрой зарядки, которая позволяет подзарядить батареи с 30% до 80% за 45 минут.

«Кроссоверы «Москвич 3» и «Москвич 3е» предназначены для подразделений Госавтоинспекции Москвы и ряда других городов. Первая пилотная партия включает 10 авто, 8 из которых – с электродвигателем», – рассказал руководитель Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Фото: «Москвич»

Источник: АВТОСТАТ

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