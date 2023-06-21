Европейский авторынок в мае 2023 года вырос на 18%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам мая увеличились на 18,2% и составили 1 млн 121 тыс. 644 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительная динамика фиксируется десятый месяц подряд, что во многом обусловлено низкой базой прошлого года, когда на рынке был острый дефицит из-за перебоев в поставках новых машин на фоне нехватки микрочипов. По итогам пяти месяцев 2023 года реализация автомобилей в Европе составила 5 млн 323 тыс. 630 единиц (+17,4%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за май, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 118 169 машин (+14,5%). На второе место вышел BMW с показателем 69 499 автомобилей (+28,3%). Третью строчку заняла Toyota, реализовавшая 68 779 машин (+4,2%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (65 673 шт., +29,5%) и Renault (62 073 шт., +29,3%).

Фото: ACEA