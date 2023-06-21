В России подержанных автомобилей продается в 7 раз больше, чем новых

За 5 месяцев 2023 года в нашей стране было реализовано 2,25 легковых машин с пробегом. Как отметили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе форума «Used Cars Forum – 2023», это в 7,1 раза превышает объем продаж новых легковых автомобилей за такой же период. Иными словами, на 1 новый автомобиль приходится 7 подержанных.

Если смотреть статистику прошлых лет, то максимальное соотношение было зафиксировано в 2022 году – 1 к 7,8. То есть автомобилей с пробегом в минувшем году продавалось почти в 8 раз больше, чем новых. А вот минимум был в 2017 году – 1 к 3,3 (3 новых машины на 10 подержанных).

Вторичный рынок в нынешнем году показывает рост – по итогам 5 месяцев его объем увеличился на 24%. Впрочем, в наиболее привлекательном сегменте «до 7 лет» наблюдается незначительное падение (-0,1% до 0,47 млн шт.). При этом на его долю приходится 21% от общего объема.

Несмотря на рост рынка легковых автомобилей с пробегом по отношению к 2022 году, в сравнении с 2021 годом пока сохраняется отрицательная динамика (-0,5%).

На долю массового сегмента вторичного рынка в январе – мае нынешнего года пришлось 88,2%. Это соответствует почти 2 млн автомобилям. Остальные 11,8% принадлежит б/у машинам премиум-сегмента (265 тыс. шт.). Если массовый сегмент вырос на 22,4%, то премиальный – на 35,6%.

Отдельно эксперты отметили и самые популярные бренды на «вторичке». Так, в массовом сегменте наибольшим успехом у россиян пользуются подержанные автомобили LADA, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan и Volkswagen. За прошедшие пять месяцев объемы покупок этих машин превысили 100 тысяч единиц. В премиум-сегменте лидируют BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Volvo и Land Rover (более 10 тысяч экземпляров).

Больше информации о форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2023. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты» содержится здесь.

Фото: АВТОСТАТ