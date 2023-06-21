Новый Lexus GX стал доступен для заказа в России

Один из российских дилеров открыл предзаказ на внедорожник Lexus GX нового поколения. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Предварительная стоимость новинки составляет 8 млн 460 тыс. рублей, но ближе к началу поставки автомобилей, которая ожидается до конца года, цена изменится, пишет «Российская газета».

Напомним, внедорожник Lexus GX сменил поколение после 14-летнего существования второй генерации. В основе нового GX лежит доработанная рама GA-F – та же, что у Land Cruiser 300. Длина внедорожника увеличилась на 70 мм – до 5005 мм, межступичное расстояние – на 60 мм и составляет теперь 2850 мм. Также модель раздалась в ширину на 95 мм – до 2117 мм. Конструкция шасси прежняя: независимая двухрычажная подвеска спереди, неразрезной мост сзади. Дорогие версии имеют адаптивные амортизаторы.

Под капотом Lexus GX двигатель V6 объемом 3,4 л с двойным турбонаддувом (354 л.с., 650 Нм) в сочетании с 10-ступенчатым «автоматом». В будущем появятся и гибридная версия i-Force Max со встроенным между коробкой и ДВС электромотором.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры привезли седаны Lexus ES 2023 года выпуска. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет от 3,5 миллиона до 8,7 млн рублей.

Напомним, в сентябре 2022 года операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» была оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.

Фото: Lexus