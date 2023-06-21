В Москве стартовал форум по автомобилям с пробегом – «Used Csrs Forum – 2023»

Сегодня, 21 июня, аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит VII ежегодный форум, посвященный автомобилям с пробегом – «Used Cars Forum – 2023. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты».

Начался форум с прямого включения из Лас-Вегаса, где российские автоэксперты выступают на конференции дилеров по продажам автомобилей.

В рамках форума специалисты агентства «АВТОСТАТ» поделятся ключевыми цифрами рынка подержанных автомобилей, а также отдельно обсудят, сегмент китайских машин на «вторичке».

Одна из сессий будет посвящена финансовым инструментам рынка автомобилей с пробегом.

Представители банковского сектора расскажут о лизинге и кредитовании б/у машин. А позже автоэксперты проведут круглый стол, где обсудят финансовые продукты, предназначенные для подержанных автомобилей.

Отдельно эксперты обсудят автострахование. Как увеличить прибыль дилера? Какие дополнительные продукты можно предложить клиенту при продаже автомобиля с пробегом? Как упростить процесс кредитной сделки? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы здесь.

Фото: АВТОСТАТ