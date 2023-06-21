FAW может купить завод Volvo в Калуге | АВТОСТАТ

FAW может купить завод Volvo в Калуге

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Правительство Калужской области помогает искать нового собственника заводу Volvo. Как рассказал агентству «РИА Новости» губернатор Владислав Шапша, интересантов по возобновлению работы этого предприятия много, в их числе есть российские и китайские компании – например, FAW.

Напомним, в феврале 2022 года локальное производство и импорт грузовых автомобилей Volvo в Россию были остановлены. В октябре стало известно, что компания Volvo Group рассматривает возможность продажи части бизнеса в России, однако решение по этому вопросу на сегодняшний день не принято.  

На заводе в Калуге, который был открыть в январе 2009 года, осуществлялось производство грузовиков Volvo. Инвестиции в проект превысили 100 млн евро, производственная мощность составила 15 тыс. единиц техники в год. В ноябре 2014 года был введен в эксплуатацию цех по сварке и окраске кабин Volvo Group аналогичной мощности, в него было инвестировано около 90 млн евро.

Фото: Volvo Group

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствогрузовые автомобилислияния и поглощениясанкцииfawvolvovolvo trucks

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