У дилеров появился седан Volkswagen Passat из Китая за 3,5 млн рублей

Российские дилеры привезли из Китая седан Volkswagen Passat, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость модели составляет 3,5 млн рублей, пишет портал «Автоновости дня». Под капотом автомобиля установлен 1,4-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DSG.

Визуально Volkswagen Passat для китайского рынка легко узнать по фарам, оригинальному дизайну решетки радиатора, форме фонарей и иероглифам на крышке багажника. Кроме того, у таких автомобилей другая мультимедийная система, в которой, судя по всему, нет русского языка – только китайский и английский.

В оснащение китайских Volkswagen Passat, помимо прочего, входят люк, кондиционер, порты USB Type-C (в том числе для задних пассажиров), кожаная отделка салона, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, датчики давления в шинах и все необходимые системы безопасности. А вот цифровой «приборки», климат-контроля и кнопок на руле в китайской модификации Volkswagen Passat нет.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры привезли новые кроссоверы Volkswagen Tavendor. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет от 6 млн 250 тыс. рублей до 7 млн 499 тыс. рублей. Покупателям предлагаются автомобили, оснащенные 220-сильным двигателем 2.0 TSI, который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями и полным приводом.

Фото: Volkswagen