«Алмаз-Антей» выпустит линейку электромобилей на платформе E-Neva

Концерн «Алмаз-Антей» планирует выпускать электромобили класса B+ и легкие коммерческие электромобили на единой платформе E-Neva на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом в интервью агентству «ТАСС» сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Кроссовер – только один из нескольких вариантов широкого модельного ряда, которые предполагается создать на единой платформе. В планах концерна – городской электромобиль класса B+, легкий коммерческий электромобиль, а также «гибриды», использующие газ или водород», – сказал он.

Напомним, электромобиль E-Neva разработан на базе беспилотной модульной электрической платформы, представленной концерном «Алмаз-Антей» в августе 2021 года. Это кроссовер длиной 4,5 метра, который будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 364 кВт. Благодаря высокому крутящему моменту (824 Нм) электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунды. Пробег на одном заряде составит 463 км, максимальная скорость – 197 км/ч. Электрокроссовер будет оснащен батареей LiNMC емкостью 88 кВт-ч и системой рекуперации энергии. Ориентировочная цена электромобиля составит 2,5 млн рублей.

Производство российского электромобиля E-Neva планируется начать в конце 2026 года на бывшем заводе Toyota. По словам губернатора Санкт-Петербурга, процесс оформления передачи этого предприятия в пользу концерна «Алмаз-Антей» еще не завершен.

Напомним, ООО «Шушары-Авто», полностью подконтрольное ФГУП «НАМИ», этой весной приобрело активы петербургского автозавода Toyota (ООО «Тойота Мотор») после того, как японский концерн осенью прошлого года приостановил операции в РФ. В конце апреля управляющей компанией завода стало АО «Обуховский завод» (входит в концерн «Алмаз-Антей»). Управляющая компания будет заниматься всей оперативной деятельностью по управлению предприятием с целью организации производства автомобилей. Для этого «Алмаз-Антей» намерен инвестировать до 37 млрд рублей.

Фото: «РИА Новости» / Алексей Даничев