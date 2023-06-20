Легкий грузовик «Компас 5» стал доступен для заказа за 4,6 млн рублей

Компания «Тракс Восток Рус» начала прием заказов на новый грузовик «Компас 5», представленный в мае этого года. Стартовая цена новинки составляет 4,6 млн рублей за бортовую модификацию, пишет портал Wroom.ru. Кроме бортового грузовика в модельном ряду есть шасси, промтоварный фургон, изотермический фургон и рефрижератор.

«Компас 5» – самая легкая модель в семействе бескапотных грузовиков. С 2022 года «Компасы» предлагались в вариантах полной массой 9,5 и 12 тонн, а новая версия имеет полную массу 3,5 тонны, что позволит двигаться по дорогам общего пользования и заезжать на территории, на которых запрещено движение тяжелых грузовых автомобилей. Поскольку для управления новым «Компас 5» достаточно водительского удостоверения категории B, модель будет востребована не только транспортными компаниями, но и частными предпринимателями.

На «Компас 5» полной массой до 3,5 т устанавливаются 4-цилиндровые 2,2-литровые дизельные двигатели КАМАЗ-580 мощностью 122 л.с. с крутящим моментом 320 Нм, а также 5-ступенчатая механическая коробка передач. Машина оснащается гидравлической тормозной системой с передними дисковыми и задними барабанными механизмами, а также системой помощи при трогании на подъем. В стандартную комплектацию «Компас 5» входят галогеновые фары, система круиз-контроля, система стабилизации, кондиционер, аудиосистема, электростеклоподъемники, моторный тормоз, центральный замок, фильтр грубой очистки топлива с датчиком воды и подогревом.

Фото: «Тракс Восток Рус»