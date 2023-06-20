Mercedes-Benz представил универсал E-класса нового поколения

Компания Mercedes-Benz представила универсал E-класса нового поколения W214, который дополнил семейство седана, показанного весной 2023 года. Продажи новинки стартуют на европейском рынке в начале осени 2023 года.
Как пишет портал Autonews.ru, длина нового универсала E-класса выросла на 28 мм, а колесная база увеличилась на 22 мм до 2961 мм. Все это отразилось на пространстве для задних пассажиров. Объем багажника при этом увеличился до 615 л в пятиместной конфигурации салона и до 1831 л со сложенными задними сиденьями. В версии с подзаряжаемой гибридной силовой установкой объем из-за батареи скромнее: 460 или 1675 л. Что касается показателей аэродинамики, из-за возросших габаритов общее сопротивление воздуха осталось почти неизменным: коэффициент лобового сопротивления Cd удалось снизить с 0,27 до 0,26.
На старте продаж покупателям универсала E-класса нового поколения W214 будет доступны всего три типа силовых установок. Базовым будет гибридный привод на основе 204-сильного бензинового турбомотора и 23-сильного электродвигателя. Следом идет гибрид с тем же электроприводом, но на основе 197-сильного 2-литрового турбодизеля. Наконец, будет подзаряжаемая гибридная версия из уже упоминавшегося 204-сильного бензинового мотора и электродвигателя, мощность которого на сей раз увеличена до 129 л.с. На одной заряде тяговой батареи такой универсал может проехать 113 км.
В автомобиле за доплату будет предусмотрена возможность автоматической парковки без присутствия водителя за рулем, что является элементом автопилота четвертого уровня. Правда, работать эта функция будет только в странах, где это не запрещено законодательством.
Напомним, в мае компания Mercedes-Benz представила седан E-Class нового поколения, продажи которого начнутся в Европе летом 2023 года. Внешне на себя обращают внимание выдвижные ручки, а салон сделан в формате «стеклянной кабины», когда все приборы и управление второстепенными функциями осуществляется через тачскрины. Штутгартский автопроизводитель позиционирует новый E-Class как самый кастомизируемый автомобиль в своей истории с возможностью через цифровое управление настраивать функции машины под конкретные пожелания клиента. В частности, клиент сможет использовать устройства Apple, включая «умные» часы в качестве ключа от автомобиля.
Стоит отметить, что Mercedes-Benz E-Class десятилетиями оставался самой популярной моделью марки, занимая промежуточную нишу между дорогими премиальными седанами S-Class и более демократичными компактными моделями. Сейчас популярность таких седанов оказалась под угрозой в связи с ростом спроса на кроссоверы.
Фото: Mercedes-Benz