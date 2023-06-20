Mercedes-Benz представил универсал E-класса нового поколения

Компания Mercedes-Benz представила универсал E-класса нового поколения W214, который дополнил семейство седана, показанного весной 2023 года. Продажи новинки стартуют на европейском рынке в начале осени 2023 года.

Как пишет портал Autonews.ru, длина нового универсала E-класса выросла на 28 мм, а колесная база увеличилась на 22 мм до 2961 мм. Все это отразилось на пространстве для задних пассажиров. Объем багажника при этом увеличился до 615 л в пятиместной конфигурации салона и до 1831 л со сложенными задними сиденьями. В версии с подзаряжаемой гибридной силовой установкой объем из-за батареи скромнее: 460 или 1675 л. Что касается показателей аэродинамики, из-за возросших габаритов общее сопротивление воздуха осталось почти неизменным: коэффициент лобового сопротивления Cd удалось снизить с 0,27 до 0,26.

На старте продаж покупателям универсала E-класса нового поколения W214 будет доступны всего три типа силовых установок. Базовым будет гибридный привод на основе 204-сильного бензинового турбомотора и 23-сильного электродвигателя. Следом идет гибрид с тем же электроприводом, но на основе 197-сильного 2-литрового турбодизеля. Наконец, будет подзаряжаемая гибридная версия из уже упоминавшегося 204-сильного бензинового мотора и электродвигателя, мощность которого на сей раз увеличена до 129 л.с. На одной заряде тяговой батареи такой универсал может проехать 113 км.