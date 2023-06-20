Какие проблемы волнуют дилеров, торгующих автомобилями с пробегом?

Накануне форума «Used Cars Forum – 2023», который открывается в Москве завтра, 21 июня, агентство «АВТОСТАТ» попросило автодилеров назвать главные проблемы, мешающие развивать продажи подержанных автомобилей; обозначить актуальные темы, которые им было бы интересно обсудить с коллегами; выяснить потребности менеджеров в статистических данных и It-продуктах.

Оказалось, некоторые дилеры смотрят в будущее весьма позитивно. «Проблем нет, рынок с пробегом активно развивается, без тормозов», - ответила эта малочисленная категория, которую мы условно назвали «оптимистами». Что касается огромного процента оставшихся «реалистов» - выяснилось, что их волнует очень многое. Основными сложностями дилеры считают санкционные ограничения, падение продаж на рынке новых автомобилей и увеличение срока эксплуатации автомобилей с пробегом, двойной НДС, большое количество кредитных автомобилей, высокий риск банкротства собственников. Многие сетовали на мошенников (необходимость защиты от них) и на «нецелевой трафик», на завышенные цены выкупа, которые уводят продавцов и покупателей в серые схемы расчетов.

В качестве предложений от дилеров прозвучали такие: нужен один мощный автомобильный маркетплейс вместо десятка небольших и единый центр проверки документов по привезенным авто; необходимо ликвидировать «пробелы» в госрегулировании поставок автомобилей по параллельному импорту; пришло время сделать этот рынок цивилизованным (сегодня - низкая культура процессов; процветают мошеннические методы работы; игроки не дорожат своей репутацией перед клиентом).

Часть из этих обозначенных проблем и возможные пути их решения эксперты «АВТОСТАТ» и приглашенные спикеры вынесут на обсуждение 21 июня. Зарегистрироваться для участия в форуме можно здесь: usedcars.autostat.ru.

Фото: АВТОСТАТ