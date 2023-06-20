Стали известны сроки появления новых моделей Livan в России

Китайская марка Livan, которая недавно вышла на российский рынок с компактным кроссовером X3 Pro, в ближайшее время намерена представить в нашей стране еще две новинки. Так, в августе у дилеров должен появиться кроссовер С-класса X6 Pro, а в сентябре модельная линейка пополнится седаном S6 Pro, который выступает в сегменте D, пишет портал Motor.ru. Первому предстоит конкурировать с Chery Tiggo 7 PRO, а второй – это потенциальный соперник еще не представленного «Москвича 6» и замена ушедшему Kia Cerato.

Напомним, марка Livan была создана Lifan Technology и Geely Automobile после реорганизации Lifan Industry Group, а модели бренда представляют собой перелицованные автомобили Geely для рынка Китая. Так, например, кроссовер X6 Pro – это видоизмененный Geely Vision X6 Proт (он же обновленный Emgrand X7, который в свое продавался в России в дореформенном виде). У него передний привод и связка 1,5-литрового турбомотора и 7-ступенчатой роботизированной коробки передач. Тот же агрегат и «робот» получит седан S6 Pro, который построен на базе Geely Emgrand L.

На сегодняшний день модельный ряд Livan в России включает компактный кроссовер X3 Pro, который представляет собой перелицованную версию автомобиля Geely Vision X3 актуального поколения. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 103 л.с. (142 Нм), который работает в сочетании с вариатором. Стоимость модели составляет от 1 млн 879 тыс. 900 рублей, при этом со второго полугодия помимо вариатора для X3 Pro будет доступна механическая коробка передач.

После того, как модельная линейка Livan расширится в России до трех моделей, уже к концу 2023 года компания «Ливэн Моторс Рус» рассчитывает реализовать 8 – 12 тыс. автомобилей и занять 1 – 1,5% рынка новых легковых автомобилей в нашей стране. План на следующий год предусматривает продажу от 32 тысяч до 40 тыс. машин, что позволит Livan занять долю уже в 4 – 5%. В 2024 году на российском рынке появится еще одна модель Livan, однако ее название не раскрывается.

Фото: Livan