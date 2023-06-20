АВТОВАЗ возобновляет производство после корпоративного отпуска

АВТОВАЗ сегодня возобновляет производство автомобилей после корпоративного отпуска, который проходил на предприятии с 29 мая. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, добавив, что завод будет работать в обычном режиме.

Напомним, из-за срыва поставок комплектующих со стороны ряда поставщиков АВТОВАЗ перенес летний корпоративный отпуск для работников, изначально запланированный на три недели с 24 июля, на более ранний срок. Как заявляли на АВТОВАЗе, это решение позволит компании выиграть время и заменить поставщиков комплектующих, что обеспечит более ритмичную работу во второй половине 2023 года. Производственный план АВТОВАЗа на этот год, утвержденный советом директоров компании, составляет 401,6 тыс. автомобилей.

Как заявлял ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, по состоянию на середину июня запасы автомобилей LADA на складах и в дилерских центрах составляют около 32 – 33 тыс. единиц. Таким образом, с учетом 300 с лишним дилерских центров LADA на каждый их них приходится примерно по сто машин. По словам главы АВТОВАЗа, дефицита автомобилей и комплектующих на данный момент не наблюдается.

Фото: АВТОВАЗ