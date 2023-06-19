«Группа ГАЗ» инвестирует 11 млрд рублей в расширение своих заводов в Ярославле

ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод, ЯМЗ, входит в дивизион «Силовые агрегаты» «Группы ГАЗ») и АО «Ярославский завод дизельной аппаратуры» (ЯЗДА, входит в «Группу ГАЗ») направят на расширение своих производств 11 млрд рублей. Соответствующее соглашение компании заключили с правительством Ярославской области на Петербургским международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), пишет агентство «Финмаркет».

Инвестиции в расширение производства «Автодизеля» составят 6,99 млрд рублей, ЯЗДА – 4,2 млрд рублей. В общей сложности будет создано не менее 500 рабочих мест. Другие подробности инвестиционных проектов не уточняются.

Ярославский моторный завод специализируется на производстве дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений и коробок передач. Предприятие объединяет три производственные площадки, расположенные в Ярославле. Двигателями ЯМЗ оснащаются более 300 моделей транспортных средств, производимых предприятиями России и стран СНГ. Моторы устанавливаются на коммерческие автомобили, автобусы, магистральные автопоезда, карьерные самосвалы, аэродромные тягачи, зерноуборочные комбайны, лесовозы, экскаваторы и др.

«Ярославский завод дизельной аппаратуры» – машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве топливоподающей аппаратуры для автомобильных и тракторных дизельных двигателей. Завод обеспечивает продукцией практически всех производителей дизельных двигателей в России и СНГ.

Фото: ПАО «Автодизель»